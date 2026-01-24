ЗСУ зірвали атаку РФ біля Покровська (відео)

Українські військові з 147-ї окремої артилерійської бригади зупинили групу російських окупантів у промисловій зоні на північному заході Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу Штурмових рейдових військ ДШВ.
Як повідомили військові, спочатку по противнику відпрацювали ударні дрони, після чого позиції окупантів були уражені артилерією калібру 155 міліметрів.
"По трьох окупантах спочатку відпрацювали наші "пташки", а згодом - 155-міліметрова артилерія", - зазначили в 147-й артбригаді.
За результатами удару троє російських військових дістали поранення. Евакуація поранених з боку противника не проводилася.
Нагадаємо, що російські війська продовжують спроби захопити Покровськ у Донецькій області, зосереджуючи зусилля на прориві до північних районів міста, які нині контролюють Сили оборони України.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що російська армія перекидає додаткові резерви на Покровський напрямок.
За даними військових і аналітиків, противник поєднує тактику періодичних масованих штурмів із прихованим просуванням малими піхотними групами, намагаючись виснажити українську оборону.
Водночас, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), українські підрозділи досягли тактичних успіхів на Куп’янському та Покровському напрямках.
На цьому тлі Росія активізувала чергову дезінформаційну кампанію, спрямовану на перекладання відповідальності за власні воєнні злочини в Покровську на Україну.
Як зазначають аналітики, для цього використовується типовий пропагандистський набір - вигаданий "трибунал", що не має жодного міжнародного чи юридичного статусу, заяви представників путінського режиму та повна відсутність незалежних доказів.