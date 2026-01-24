ЗСУ зірвали атаку РФ біля Покровська (відео)

Як повідомили військові, спочатку по противнику відпрацювали ударні дрони, після чого позиції окупантів були уражені артилерією калібру 155 міліметрів.

"По трьох окупантах спочатку відпрацювали наші "пташки", а згодом - 155-міліметрова артилерія", - зазначили в 147-й артбригаді.

За результатами удару троє російських військових дістали поранення. Евакуація поранених з боку противника не проводилася.