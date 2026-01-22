Росія звинувачує Україну у власних злочинах у Покровську, - ЦПД

Росія запустила чергову дезінформаційну кампанію для звинувачення України у власних злочинах у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомили у ЦПД, російське пропагандистське утворення "міжнародний громадський трибунал" випустило чергову "доповідь" про нібито "геноцид" і "злочини ЗСУ" в Покровську.

За гучними звинуваченнями стоїть добре знайомий пропагандистський набір: вигаданий "трибунал" без жодного міжнародного чи юридичного статусу, заяви російських чиновників, які представляють злочинний путінський режим, і повна відсутність незалежних доказів.

Представники "трибуналу" цинічно заявляють про "тактику випаленої землі" в Покровську, нібито санкціоновану керівництвом України.

"Однак ці слова чудово описують дії саме Росії. Армія держави-агресора за понад рік запеклих боїв за Покровськ майже повністю зруйнувала місто, вбиваючи при цьому його мешканців", - зазначили у ЦПД.

У Центрі наголосили, що запуск цієї кампанії має очевидну мету: Кремль намагається перекласти відповідальність за власні воєнні злочини у Покровську на Україну.