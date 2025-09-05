ua en ru
ЗСУ просунулись на Куп'янському та Покровському напрямках: карти ISW

Україна , П'ятниця 05 вересня 2025 06:20
Автор: Марина Балабан

Російські війська незначно просунулися на півночі Сумської області, але ЗСУ пройшли вперед на ключових Куп'янському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області - на південь від Яблунівки. Але ЗСУ успішно контратакували поблизу Кіндратівки, Олексіївки та Садків (на північний схід від міста Суми).

Російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, стверджував, що українські безпілотники зменшують перевагу Росії в живій силі та техніці, і що тактика Росії щодо використання невеликих груп для проникнення та накопичення в ближньому тилу українців неефективна на Сумському напрямку, оскільки російські війська не можуть непомітно обійти українські позиції.

Військам ЗСУ вдалось просунутись на Куп'янському напрямку. 3 та 4 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп'янська, на захід від Куп'янська поблизу Соболівки, на північ від Куп'янська поблизу Кіндрашівки та у напрямку Кутківки, на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська поблизу Степової Новоселівки. Українські війська контратакували на північній та західній околицях Куп'янська.

Начальник військової адміністрації Куп'янського району Андрій Канашевич 4 вересня заявив, що українські гуманітарні працівники стикаються з труднощами під час евакуації цивільного населення з населених пунктів поблизу Куп'янська через небезпеку російських ударів. Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська використовують термоплащі, щоб пересуватися поодинці або парами приблизно на кілометр до передових позицій ЗСУ вночі, перш ніж зосередитися та атакувати.

Російські війська продовжили наступальні операції на Боровському та Лиманському напрямках, але не просунулися вперед.

4 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Військам ЗСУ нещодавно вдалось просунутись на Сіверському напрямку та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Українські війська просунулися на Покровському напрямку - на захід від Затишок (на північний схід від Покровська).

Речник Угруповання військ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський відреагував на відеозаписи в Інтернеті, на яких нібито видно, як російські війська намагаються проникнути до Покровська через каналізаційну систему, заявивши, що каналізаційні труби в цьому районі мають лише 60 сантиметрів у діаметрі.

Російські війська не захопили Красний Лиман (на північний схід від Покровська). Вони завдають ударів по українських наземних лініях зв'язку та мають проблеми з логістикою, що змушує їх використовувати окремих солдатів для доставки боєприпасів на передові позиції.

4 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

У Запорізькій області армії РФ також не вдалось просунутись уперед. Заступник командира української бригади, яка діє на запорізькому напрямку, 4 вересня повідомив, що російські війська посилюють свою активність у цьому районі, зокрема використовуючи більше важкої техніки для атак на українські позиції, та серйозно готуються до наступу.

3 та 4 вересня російські війська продовжували наступальні операції на Херсонському напрямку, зокрема на схід від міста Херсон поблизу Антонівки, але не просувалися вперед.

Нещодавно стало відомо, що українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

Але російське військове командування поставило нову задачу перед окупантами - захопити одразу три міста Донеччини впродовж осені. Мова про Покровськ, Мирноград та Добропілля.

Головна мета ворога - встановити контроль над Покровсько-Мирноградською агломерацією. Росіяни там формують так званий "коридор" від Никанорівки та Маяка у напрямку Добропілля та стягують туди додаткові резерви.

