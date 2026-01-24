ВСУ сорвали атаку РФ возле Покровска (видео)

Как сообщили военные, сначала по противнику отработали ударные дроны, после чего позиции оккупантов были поражены артиллерией калибра 155 миллиметров.

"По трем оккупантам сначала отработали наши "птички", а затем - 155-миллиметровая артиллерия", - отметили в 147-й артбригаде.

По результатам удара трое российских военных получили ранения. Эвакуация раненых со стороны противника не проводилась.