ЗСУ зірвали атаку РФ біля Покровська (відео)

Українські військові з 147-ї окремої артилерійської бригади зупинили групу російських окупантів у промисловій зоні на північному заході Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу Штурмових рейдових військ ДШВ.

Як повідомили військові, спочатку по противнику відпрацювали ударні дрони, після чого позиції окупантів були уражені артилерією калібру 155 міліметрів.

"По трьох окупантах спочатку відпрацювали наші "пташки", а згодом - 155-міліметрова артилерія", - зазначили в 147-й артбригаді.

За результатами удару троє російських військових дістали поранення. Евакуація поранених з боку противника не проводилася.