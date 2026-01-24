ВСУ сорвали атаку РФ возле Покровска (видео)
Украинские военные из 147-й отдельной артиллерийской бригады остановили группу российских оккупантов в промышленной зоне на северо-западе Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса Штурмовых рейдовых войск ДШВ.
Как сообщили военные, сначала по противнику отработали ударные дроны, после чего позиции оккупантов были поражены артиллерией калибра 155 миллиметров.
"По трем оккупантам сначала отработали наши "птички", а затем - 155-миллиметровая артиллерия", - отметили в 147-й артбригаде.
По результатам удара трое российских военных получили ранения. Эвакуация раненых со стороны противника не проводилась.
Ситуация в Покровске
Напомним, что российские войска продолжают попытки захватить Покровск в Донецкой области, сосредотачивая усилия на прорыве к северным районам города, которые сейчас контролируют Силы обороны Украины.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что российская армия перебрасывает дополнительные резервы на Покровское направление.
По данным военных и аналитиков, противник сочетает тактику периодических массированных штурмов со скрытым продвижением малыми пехотными группами, пытаясь истощить украинскую оборону.
В то же время, по оценкам Института изучения войны (ISW), украинские подразделения достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.
На этом фоне Россия активизировала очередную дезинформационную кампанию, направленную на перекладывание ответственности за собственные военные преступления в Покровске на Украину.
Как отмечают аналитики, для этого используется типичный пропагандистский набор - вымышленный "трибунал", не имеющий никакого международного или юридического статуса, заявления представителей путинского режима и полное отсутствие независимых доказательств.