ЗСУ здобули перевагу у застосуванні дронів на Лиманському напрямку, - 63 ОМБр

Сили оборони на Лиманському напрямку мають перевагу над ворогом у питанні безпілотних літальних апаратах (БпЛА). Дрони й артилерія знищують до 90% техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Збройних сил України (ЗСУ) Павла Юрчука в ефірі телемарафону.

За словами Юрчука, українські бійці використовують безпілотники на оптоволокні, які забезпечують високу точність ударів.

"До 80-90% техніки противника знищується нашими дронами та артилерією. Ворогу поки не вдається досягти паритету, наші сили переважають за кількістю і точністю застосування безпілотних систем", - пояснив він.

В питанні забезпечення бригади дронами, а також артилерією, проблем майже немає. Також додав, що забезпечення боєприпасами перебуває на достатньому рівні, хоча досягти ідеалу поки не вдалося. Водночас найбільшою проблемою залишається недостатнє поповнення особового складу. Проте, як наголосив полковник Юрчук, навіть у таких умовах українська армія діє обачно, раціонально використовуючи людські ресурси, на відміну від ворога.

"Для кращого утримання смуги оборони нам дійсно потрібно більше людей. Але навіть маючи тисячі солдатів, ми не будемо застосовувати людський ресурс так, як це роблять росіяни. Ми чудово розуміємо, що одним людським ресурсом ворога не виграти", - наголосив Юрчук.

Виробництво дронів в Україні

Виробництво безпілотників в Україні активно розвивається. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що президент Володимир Зеленський поставив завдання виготовити цього року 30 тисяч далекобійних безпілотників. Голова уряду також зазначив, що оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України збільшив свої можливості у шість разів. Завдяки цьому майже всі дрони, які використовуються на передовій, тепер виготовляються українськими виробниками.

Зеленський підкреслював, що у 2025 році Україна має намір встановити нові рекорди як за кількістю, так і за якістю безпілотників.