Цього року Україна хоче поставити рекорд у кількості та якості дронів, - Зеленський

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) дозволяють стримувати ворога й утримувати його на дистанції. У поточному році Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами Зеленського, сьогодні виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де.

"Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронтах", - заявив президент.

Зеленський уточнив, що мова йде також й про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об'єктів й інфраструктури ворога.

"Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу. Тому що після війни це також стане вашою силою", - додав президент.