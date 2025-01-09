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Цього року Україна хоче поставити рекорд у кількості та якості дронів, - Зеленський

Четвер 09 січня 2025 13:26
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Цього року Україна хоче поставити рекорд у кількості та якості дронів, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) дозволяють стримувати ворога й утримувати його на дистанції. У поточному році Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами Зеленського, сьогодні виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де.

"Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронтах", - заявив президент.

Зеленський уточнив, що мова йде також й про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об'єктів й інфраструктури ворога.

"Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу. Тому що після війни це також стане вашою силою", - додав президент.

Виробництво дронів в Україні

Як розповідав нещодавно голова українського уряду Денис Шмигаль, Зеленський доручив виробити цьогоріч 30 тисяч далекобійних дронів. Зокрема він розповів, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) зросли в шість разів й сьогодні Україна виробляє майже всі дрони, які застосовуються на фронті.

Тим часом українські виробники нещодавно показали більше 10 моделей FPV-дронів, якими можна керувати через оптоволокно.

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