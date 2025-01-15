ВСУ получили преимущество в применении дронов на Лиманском направлении, - 63 ОМБр

Силы обороны на Лиманском направлении имеют преимущество над врагом в вопросе беспилотных летательных аппаратах (БпЛА). Дроны и артиллерия уничтожают до 90% техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира 63-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Юрчука в эфире телемарафона.

По словам Юрчука, украинские бойцы используют беспилотники на оптоволокне, которые обеспечивают высокую точность ударов.

"До 80-90% техники противника уничтожается нашими дронами и артиллерией. Врагу пока не удается достичь паритета, наши силы преобладают по количеству и точности применения беспилотных систем", - пояснил он.

В вопросе обеспечения бригады дронами, а также артиллерией, проблем почти нет. Также добавил, что обеспечение боеприпасами находится на достаточном уровне, хотя достичь идеала пока не удалось. В то же время самой большой проблемой остается недостаточное пополнение личного состава. Однако, как подчеркнул полковник Юрчук, даже в таких условиях украинская армия действует осмотрительно, рационально используя человеческие ресурсы, в отличие от врага.

"Для лучшего удержания полосы обороны нам действительно нужно больше людей. Но даже имея тысячи солдат, мы не будем применять человеческий ресурс так, как это делают россияне. Мы прекрасно понимаем, что одним человеческим ресурсом врага не выиграть", - подчеркнул Юрчук.

Производство дронов в Украине

Производство беспилотников в Украине активно развивается. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу изготовить в этом году 30 тысяч дальнобойных беспилотников. Глава правительства также отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины увеличил свои возможности в шесть раз. Благодаря этому почти все дроны, которые используются на передовой, теперь изготавливаются украинскими производителями.

Зеленский подчеркивал, что в 2025 году Украина намерена установить новые рекорды как по количеству, так и по качеству беспилотников.