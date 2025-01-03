Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів, - Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Як зазначив глава уряду, загалом на оборону і безпеку у 2025 році заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Кошти платників податків з держбюджету будуть направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень.

За словами Шмигаля, українські підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів. Він додав, що у межах проекту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.

"Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента України - виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів", - заявив Шмигаль.

Крім того, Україна буде розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю у вітчизняного ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікують залучити понад 1 млрд доларів.