ЗСУ збили російський розвід-дрон "Оріон": яскраве відео ліквідації

ЗСУ збили російський ударно-розвідувальний борт "Оріон" вартістю кілька мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.
"Щойно збито ударно-розвідувальний борт "Оріон". 414 ОБР "Птахи Мадяра", Команда Топота. 16,3 метра - розмах крила, 24 години у повітрі", - написав він.
"Мадяр" повідомив, що всього впродовж 3,5 років війни "Птахи Мадяра" збили понад півтори тисячі "Орланів", "Зал", "Суперкамів", "Шахедів", "Гербер" та "Ланцетів", найбільшими були "Мерлін" та "Форпост".
"Оріон" залишався на короночку", - зазначив він.
"Оріон" - це середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року.
Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Вага безпілотника становить 1150 кг.
Бойове навантаження 200 кг.
До цього Повітряні сили ЗСУ кілька разів збивали дрони "Оріон".
Так, 31 серпня 2024 року ворожий безпілотник був збитий на Курському напрямку.
У лютому 2023 року "Оріон" було ліквідовано в Херсонській області.
Вперше Повітряні сили ЗСУ збили російський ударний безпілотник у квітні 2022 року.