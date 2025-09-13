ЗСУ збили російський розвід-дрон "Оріон": яскраве відео ліквідації

"Щойно збито ударно-розвідувальний борт "Оріон". 414 ОБР "Птахи Мадяра", Команда Топота. 16,3 метра - розмах крила, 24 години у повітрі", - написав він.

"Мадяр" повідомив, що всього впродовж 3,5 років війни "Птахи Мадяра" збили понад півтори тисячі "Орланів", "Зал", "Суперкамів", "Шахедів", "Гербер" та "Ланцетів", найбільшими були "Мерлін" та "Форпост".

"Оріон" залишався на короночку", - зазначив він.

Що відомо про "Оріон"

"Оріон" - це середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року.

Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Вага безпілотника становить 1150 кг.

Бойове навантаження 200 кг.