ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили збили російський "Оріон" на Курському напрямку

Росія, Субота 31 серпня 2024 19:59
UA EN RU
Повітряні сили збили російський "Оріон" на Курському напрямку Фото: Повітряні сили збили російський "Оріон" (t.me/kpszsu)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 серпня, українські військові збили російський дрон "Оріон". Ворожий безпілотник був збитий на Курському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

"Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні сили збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили в ПС.

Що відомо про ворожий дрон

"Оріон" - це середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року.

Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Технічні характеристики:

  • Вага безпілотника - 1150 кг.
  • Бойове навантаження 200 кг.
  • Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".

Зауважимо, Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

Зокрема ще у 2023 році українські військові збили російський БПЛА "Оріон" у Херсонській області.

А у 2022 році військові показали фото збитого новітнього російського ударного безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Повітряні сили України Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії