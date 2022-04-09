Появились фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что "Орион" - это средневысотный БПЛА большой продолжительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования. Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет воздух-земля.

Напомним, ранее в Вооруженных силах заявили, что зенитные ракетные войска за день поразили три воздушные цели российских оккупантов, а также подтвердили уничтожение беспилотника "Орион".

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