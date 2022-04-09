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Появились фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 08:43
Появились фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника Фото: обломки сбитого беспилотника (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украинские силы обороны сбили новейший российский ударный беспилотник "Орион". Инцидент произошел еще 7 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что "Орион" - это средневысотный БПЛА большой продолжительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования. Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет воздух-земля.

Напомним, ранее в Вооруженных силах заявили, что зенитные ракетные войска за день поразили три воздушные цели российских оккупантов, а также подтвердили уничтожение беспилотника "Орион".

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