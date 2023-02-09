Українська ППО ліквідувало ворожий розвідувальний безпілотник у Херсонській області
Українські військові продовжують влучно збивати літальні апарати противника. Наразі збито російський БПЛА "Оріон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
Як повідомляє командування ПС ЗСУ, у Херсонській області сьогодні, 9 лютого, близько 15-ї години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Оріон".
"За допомогою штатних оптичних засобів БПЛА "Оріон" здатний спостерігати за місцевістю та відшукувати цілі. Застосовуючи керовані ракети та авіабомби, може завдавати ударів по наземних цілях", - надаються у повідомленні характеристики збитого апарата.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що українські зенітники знищили БПЛА окупантів у Донецькій області.
Нагадаємо, українські прикордонники на Запорізькому напрямку приземлили російський розвідувальний дрон.
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