Ілюстративне фото: ЗСУ збили російські штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8 з командою на борту (mil in ua)

Українські військові знищили російський штурмовик Су-25, який атакував наші війська в Херсонській області, а також вертоліт Мі-8, який відправили для порятунку ворожого пілота.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.