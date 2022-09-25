Иллюстративное фото: ВСУ сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 с командой на борту (mil in ua)

Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25, который атаковал наши войска в Херсонской области, а также вертолет Ми-8, отправившийся для спасения вражеского пилота.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.