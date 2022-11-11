ЗСУ зайшли ще у чотири села на півдні: актуальна карта бойових дій

Згідно з даними карти, наші захисники зайшли у село Чайкине Дар'ївської сільської громади Херсонського району, а також у села Високе та Львівські Отруби у Бериславському районі.

До того ж, під контроль ЗСУ перейшло село Клапая у Чорнобаївській сільській громаді Херсонської області.

Нагадаємо, Генштаб офіційно підтвердив звільнення 12 населених пунктів у Херсонській області. А у Міноборони РФ заявили про завершення перекидання військ на лівий берег Дніпра до Херсонської області. До того ж, у мережі з'явилося фото з українськими військовими у Херсоні.

Також зазначимо, що українські військове деокупували місто Снігурівка Миколаївській область та ще низку населених пунктів на півдні. Але голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що область ще не повністю звільнена від загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.