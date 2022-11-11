RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ зашли еще в четыре села на юге: актуальная карта боевых действий

Фото: ВСУ зашли еще в четыре села на юге (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают увольнять населенные пункты на правом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны Deepstatemap.

Согласно данным карты, наши защитники зашли в село Чайкино Дарьевской сельской общины Херсонского района, а также в села Высокое и Львовские Отрубы в Бериславском районе.

К тому же, под контроль ВСУ перешло село Клапая в Чернобаевской сельской общине Херсонской области.

Напомним, Генштаб официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов в Херсонской области. А в Минобороны РФ заявили о завершении перекидывания войск на левый берег Днепра в Херсонскую область. К тому же, в сети появилось фото с украинскими военными в Херсоне.

Также отметим, что украинские военные деоккупировали город Снигиревка Николаевской области и еще ряд населенных пунктов на юге. Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что область еще не полностью освобождена от захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьНиколаевская областьВойна России против Украины