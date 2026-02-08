ЗСУ завдали нових ударів по ворогу: уражено пункт управління дронами і не тільки

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ, з якого окупанти запускали ракети "Орєшнік" по Україні.

5 та 6 лютого українські дрони уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління дронами, зосередження живої сили та центр виробництва FPV росіян на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 3 лютого Сили оборони уразили центр виробництва FPV-дронів, зосередження живої сили та станцію РЕБ росіян.

Також Сили оборони України в ніч на 2 лютого завдали серію результативних ударів по пунктах управління та логістичних об'єктах російських окупантів.