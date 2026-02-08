ЗСУ завдали нових ударів по ворогу: уражено пункт управління дронами і не тільки

Сили оборони уразили склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління дронами росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у ніч на 8 лютого, уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.
Вчора, 7 лютого, у районі населеного пункту Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.
Також на на ммчасово окупованій території Донецької області, в районі н.п. Новоекономічне, уражено пункт управління дронами противника.
Окрім того, за результатами попередніх уражень по Державному центральному міжвидовому полігону Міноборони РФ "Капустин Яр" Астраханської області підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
Нагадаємо, у січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ, з якого окупанти запускали ракети "Орєшнік" по Україні.
5 та 6 лютого українські дрони уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління дронами, зосередження живої сили та центр виробництва FPV росіян на тимчасово окупованих територіях України.
У ніч на 3 лютого Сили оборони уразили центр виробництва FPV-дронів, зосередження живої сили та станцію РЕБ росіян.
Також Сили оборони України в ніч на 2 лютого завдали серію результативних ударів по пунктах управління та логістичних об'єктах російських окупантів.