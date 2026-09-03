Бійці "Хартії" розбили окупантів під Куп'янськом: відео зачистки

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Сили оборони України продовжили просуватися на окремих ділянках фронту. Зокрема, аналітики ISW фіксували успіхи українських воїнів одразу на кількох напрямках у Сумській та Харківській областях.

Водночас у ЗСУ спростували фейки російських пропагандистів про нібито захоплення сіл Великий Прикіл та Садки на Сумщині. Ці населені пункти залишаються під повним контролем українських сил.

Загалом з початку року Сили оборони провели низку ефективних операцій.

Зокрема, під час контрнаступу у два етапи під керівництвом командувача Михайла Драпатого українським воїнам вдалося повернути під контроль близько 745 квадратних кілометрів території.