Ситуация на фронте

Напомним, Силы обороны Украины продолжили продвигаться на отдельных участках фронта. В частности, аналитики ISW фиксировали успехи украинских воинов сразу на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях.

В то же время в ВСУ опровергли фейки российских пропагандистов о якобы захвате сел Большой Прикол и Садки в Сумской области. Эти населённые пункты остаются под полным контролем украинских сил.

В целом, с начала года Силы обороны провели ряд эффективных операций.

В частности, во время контрнаступления в два этапа под руководством командующего Михаилом Драпатым украинским воинам удалось вернуть под контроль около 745 квадратных километров территории.