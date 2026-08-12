Контрнаступ у два етапи: Драпатий відзвітував про звільнення 26 сіл з січня

Українські десантники провели ефективну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Звільнено територію у 745 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого у Telegram.

Результати контрнаступу ЗСУ

Сьогодні Зеленський заслухав доповіді:

головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого,

начальника Генштабу Ігоря Скибюка,

командувача ДШВ ЗСУ Олега Апостола.

"Завдяки активним діям наших військ вдалося суттєво вдарити по окупаційному контингенту. Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще більш ніж 6600 осіб пораненими", - зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що було й поповнення обмінного фонду для України.

Михайло Драпатий додав, що ЗСУ з січня по серпень звільнили 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

"Десантно-штурмові війська в складі 4 бригад і двох штурмових полків угруповання за останній тиждень взяли під контроль близько 15 квадратних кілометрів нашої території", - каже Драпатий.

Генштаб назвав звільнені села

Генеральний штаб ЗСУ уточнив назви українських сіл, звільнених Десантно-штурмовими військами у 2026 році:

Березове,

Воскресенка,

Грушівське,

Запорізьке,

Зелений Гай,

Зірка,

Злагода,

Калинівське,

Красногірське,

Маліївка,

Мирне,

Новогеоргіївка,

Новогригорівка,

Новомиколаївка,

Новохатське,

Олександроград,

Піддубне,

Привілля,

Привільне,

Рибне,

Січневе,

Степове,

Тернове,

Толстой,

Цегельне,

Ялта.

Раніше РБК-Україна писало, що частину далекобійних операцій проти Росії скоригували, водночас Україна затвердила нові удари по цілях ворога на російській території. Зеленський підкреслив, що точність таких операцій створює умови для можливого просування дипломатичних рішень.

Також стало відомо, що Михайло Драпатий доповів українському президенту про захист Донеччини та антибалістику. Крім того, обговорювались кадрові питання у війську.