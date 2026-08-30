ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення двох сіл на Сумщині
Заяви російських пропагандистів про нібито захоплення населених пунктів Великий Прикіл та Садки у Сумській області не відповідають дійсності. Ці села перебувають під контролем ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Курськ".
"Нові заяви російських пропагандистів про "захоплення" Великого Приколу та Садків у Сумській області не відповідають дійсності. Обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України", - наголосили в угрупуванні.
Насправді ворог спромігся лише на поодинокі штурмові дії, які закінчилися там же, де і почалися.
"За тиждень росіяни "звільнили" на Сумщині вже п'ять населених пунктів. Якщо вірити цим зведенням, ворог давно мав би вичерпати список сіл на Сумщині. Але росіяни щоразу знаходить, що "звільнити" повторно", - зазначають військові.
Фейки росіян про захоплення населених пунктів на Сумщині
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони висміяли "звільнення" росіянами по колу села на Сумщині.
Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка в Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають.
Також раніше російське Міноборони заявило про окупацію населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) на Сумщині. Однак українські захисники спростували чергову вигадку ворога.