ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення двох сіл на Сумщині

Заяви російських пропагандистів про нібито захоплення населених пунктів Великий Прикіл та Садки у Сумській області не відповідають дійсності. Ці села перебувають під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Курськ".

"Нові заяви російських пропагандистів про "захоплення" Великого Приколу та Садків у Сумській області не відповідають дійсності. Обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України", - наголосили в угрупуванні.

Насправді ворог спромігся лише на поодинокі штурмові дії, які закінчилися там же, де і почалися.

"За тиждень росіяни "звільнили" на Сумщині вже п'ять населених пунктів. Якщо вірити цим зведенням, ворог давно мав би вичерпати список сіл на Сумщині. Але росіяни щоразу знаходить, що "звільнити" повторно", - зазначають військові.