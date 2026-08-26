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ЗСУ прорвалися вперед одразу на кількох напрямках фронту, - ISW

10:18 26.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про нові успіхи українських воїнів?
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ прорвалися вперед одразу на кількох напрямках фронту, - ISW Фото: Бійці ЗСУ не лише тримають оборону на полі бою (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом останніх двох діб Сили оборони України встигли просунутися вперед у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область

На північ від Куп'янська українські сили звільнили північну частину Західного та просунулися на південний захід від Дворічної.

Також ЗСУ мають нові успіхи в напрямку Борової. За даними геолокації, українські військові, ймовірно, повернули контроль над Катеринівкою та Новим, просунулися на схід від Новомихайлівки та продовжують утримувати Новий Мир.

25 серпня українські військові також контратакували на ділянці Рідкодуб - Нове. За повідомленнями, вони атакують російські позиції з півночі, намагаючись стримати подальше просування російських військ.

Крім того, Україна продовжила завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі. Зокрема, 25 серпня ЗСУ повідомили про ураження російської системи радіоелектронної боротьби "Пересвіт-М" в окупованому Луганську.

Донецька область

Українські сили також продовжили удари по російських цілях на окупованій території Донецької області. Зокрема, на відео з геолокацією зафіксовано атаку на російський вантажний потяг на захід від окупованого Рибинського - приблизно за 77 км від лінії фронту.

Сумська область

"24 та 25 серпня російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, але не досягли підтвердженого просування, оскільки українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції в цьому районі", - повідомляють американські аналітики.

25 серпня українське Курське угруповання військ заявило, що Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) на північ від Сум залишається під контролем України. Таким чином, українська сторона спростувала заяву Міноборони РФ від 24 серпня про нібито захоплення населеного пункту російськими військами.

До речі, 25 серпня стало відомо, що нові наступальні операції РФ провалилися одразу на кількох напрямках.

Окрім того, ми розповідали про нову масштабну атаку українських дронів на Росію.

Також дізнайтеся, які саме цілі Сили оборони України уразили минулої ночі.

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Російська Федерація Сумська область Збройні сили України Харків Війна Росії проти України
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