В ВСУ появится командование беспилотных систем ПВО: что известно

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 11:19
В ВСУ появится командование беспилотных систем ПВО: что известно Фото: Андрей Гнатов (GeneralStaffZSU)
Автор: Наталья Кава

В ВСУ продолжается усиление системы противодействия вражеским ударным беспилотникам. В составе Воздушных Сил будет сформировано Командование беспилотных систем противовоздушной обороны, которое будет координировать работу новых подразделений дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов провел совещание, во время которого обсудили результаты применения дронов-перехватчиков и определили приоритеты дальнейшего развития этой системы.

"Активно продолжается работа над созданием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны. Формируются новые подразделения БпЛА-перехватчиков, наращивается подготовка специалистов и создаются учебные мощности для качественной тренировки операторов", - отметили в Генштабе.

Отдельное внимание уделено техническому дооснащению вертолетов новыми системами обнаружения и поражения дронов противника. Также в задачи противодействия привлекают легкомоторную авиацию, что позволит эффективнее сбивать беспилотники на больших высотах.

В ВСУ отметили, что работа над развертыванием современной системы ПВО продолжается постоянно, ведь противник непрерывно совершенствует свои средства поражения и меняет тактику применения.

"Силы обороны системно работают над повышением эффективности уничтожения вражеских беспилотников", - подчеркнули в Генштабе.

Расширение ПВО

Еще в июне стало известно, что Украина формирует подразделения противовоздушной обороны, которые будут оснащены дронами-перехватчиками. Указано, что для перехвата "Шахедов", которые летают быстрее многих других дронов, Украине нужны специальные беспилотники.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, беспилотные системы являются важным аргументом для сдерживания и уничтожения противника. Именно поэтому увеличивается количество соответствующих подразделений.

