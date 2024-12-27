ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области, - разведка Южной Кореи

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Крупнейшее южнокорейское информационное агентство распространило в пятницу, 27 декабря, заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий", - говорится в коротком релизе Национальной разведывательной службы, которое цитирует Yonhap.

Информация о взятии в плен первого солдата КНДР

Накануне вечером, 26 декабря, в сети были обнародованы сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, которого отправили воевать на стороне России.

Об этом, в частности, в четверг писал Telegram-канал "the_warshal18", в также издание "Мілітарний". Также были обнародованы соответствующие фото.

Судя по сообщениям в Telegram-канале, этот северокорейский "вояка", судя по всему, получил ранения. Между тем детальных данных относительно его состояния не уточнялись.

Бойцы ССО в Курской области взяли в плен солдата КНДР и захватили другие трофеи (фото: mil.in.ua и скрин поста t.me/the_warshal18)

"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи, также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой", - говорится в материале украинских СМИ.

Стоит отметить, перед этим не было данных о взятии в плен военнослужащих КНДР, которые помогают России воевать против Украины. Таким образом, в случае подтверждения информации, этот случай можно назвать первым пополнением "обменного фонда" северокорейскими солдатами.

Войска КНДР воюют на стороне РФ против Украины и несут потери

По данным официальных лиц Южной Кореи, в Россию уже было направлено около 11 тысяч северокорейских военных. Определенную часть после тренировки и подготовки направили в Курскую область, чтобы принимать участие в составе росармии в боях против Сил обороны Украины.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к боям в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР.

Ранее разведка Южной Кореи заявляла, что по меньшей мере 100 военных КНДР, дислоцированных в России, погибли, а еще 1000 получили ранения во время ожесточенных боев с украинскими войсками в Курской области.

23 декабря в Силах специальных операций ВСУ рассказали, что один экипаж ССО ликвидировал в Курской области за 3 дня 77 военных КНДР и ранил десятки. Кроме того, 24 декабря в командовании ССО ВСУ показали заметки бойца КНДР, ликвидированного в Курской области.

26 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что войска КНДР в Курской области продолжают нести потери.

Недавно разведка Южной Кореи заявила, что КНДР может передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска.