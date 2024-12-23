КНДР може передати Росії дрони-камікадзе й додаткові війська, - корейська розвідка

Північна Корея, скоріш за все, готується розгорнути додаткові війська у Росії та надати Кремлю військову техніку, включаючи дрони-камікадзе. Кремль використає наданий Пхеньяном контингент та зброю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Відповідна оцінка з боку розвідувальних служб Республіки Корея (Південна Корея) була зроблена у зв'язку з даними Сеула про відправку КНДР тисяч солдатів до Росії, яка веде широкомасштабну військову агресію проти України. Та із втратами серед північнокорейських військовослужбовців у ході боїв.

За даними південнокорейського розвідувального агентства, кількість жертв серед військових КНДР оцінюється наразі у приблизно 1100 осіб (не уточнюється - йдеться про загиблих або поранених, чи загалом про санітарні й літальні втрати разом).

"Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ (у Росії), в той час як наразі постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS) у понеділок, 23 грудня.

У південнокорейському військовому відомстві також розповіли про "деякі ознаки" того, що Північна Корея переходить до виробництва та постачання дронів-камікадзе, які "вперше були представлені під час інспекції Кім Чен Ина (лідера КНДР) в листопаді".

В Об'єднаному комітеті начштабів Південної Кореї пояснили цей крок зусиллями Пхеньяна отримати практичний досвід ведення війни, та модернізувати свою систему звичайних озброєнь.

Минулого місяця державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями різних типів безпілотних літальних апаратів-камікадзе.

Північнокорейський диктатор тоді також закликав до повномасштабного виробництва такого типу озброєння, що стає все більш важливою в сучасній війні через свою економічну ефективність.

Лідер КНДР Кім Чен Ин перевіряє випробування безпілотників-камікадзе 14 листопада (фото: Yonhap)

Допомога КНДР Росії у війні проти України

Нагадаємо, РФ активно посилює військово-економічні зв'язки з Північною Кореєю, яка ще з минулого року почала надавати Москві боєприпаси та ракети. А на початку літа диктатори обох країн Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України від грудня, РФ вже використала під час ударів по Україні близько 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Восени стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії понад десять тисяч своїх військових. Певну частину вже кинули у Курську область, де солдати КНДР разом з росармією воюють проти Сил оборони України.

Як розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко 18 грудня, втрати військ КНДР у Курській області вже перевищують 200 осіб.

19 грудня британська розвідка повідомила, що зафіксувала значні втрати військ КНДР у Курській області. 20 грудня у розвідці Південної Кореї заявили про те, що щонайменше 100 військових КНДР у Росії вже загинули, а ще 1000 - дістали поранення під час боїв з воїнами ЗСУ в Курській області.

У Пентагоні між тим оцінюють, що втрати північнокорейського контингенту вже склали близько "двох сотень". В Міноборони США прогнозують, що вони збільшуватимуться.

Додамо, вчора видання Defense Express повідомило, що РФ могла отримати від КНДР балістику, яка летить на понад 1000 км. Річ у тім, що днями в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано у Тюменській області черговий ешелон з озброєнням та військовою технікою з Північної Кореї.