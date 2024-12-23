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Екіпаж ССО ліквідував у Курській області за 3 дні 77 військових КНДР і поранив десятки

Понеділок 23 грудня 2024 08:07
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Екіпаж ССО ліквідував у Курській області за 3 дні 77 військових КНДР і поранив десятки Фото: (facebook.com/usofcom)
Автор: Володимир Костирін

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України завдають суттєвих втрат військам противника у Курській області, зокрема військовослужбовцям КНДР. Лише за три дні один екіпаж українських захисників ліквідував у регіоні 77 північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО ЗСУ.

Українські захисники оприлюднили в інтернеті відео з роботою воїнів 8-го полку ССО ЗСУ. На кадрах було показано, які вони ліквідують особовий склад північнокорейського контингенту "у чистому полі".

"77 знищених військових КНДР за три дні одним екіпажем ССО", - підписаний ролик.

На кадрах видно, як противник намагається втікти від українських безпілотників на різноманітних локаціях. Але це "воякам" ворожої армії - не вдається. Також фіксуються прильоти й по техніці противника.

В Силах спецоперацій розповіли, що окрім знищення цієї кількості солдатів КНДР у відповідний проміжок часу, також було поранено понад 40 північнокорейських військових.

"Також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 3 - баггі та ББМ", - розповіли воїни.

В ССО додали, що операція в Курській області триває, й вони "працюють далі".

Втрати військ КНДР в Курській області

Вчора в командуванні Сил Спеціальних Операцій ЗСУ розповіли, як РФ намагається приховати присутність північнокорейських солдатів у Курській області, видаючи їм несправжні документи.

Так, були показані документи ліквідованих операторами ССО військових КНДР, та встановлені їх дані та імена. При цьому підписи власників зроблені корейською.

Днями у Міноборони США озвучили свої оцінки, що втрати північнокорейського контингенту вже склали близько "двох сотень". В Пентагоні також прогнозують, що вони збільшуватимуться.

Додамо, 20 грудня у південнокорейській розвідці повідомили, що щонайменше 100 військових КНДР у Росії вже загинули, а ще 1000 - дістали поранення у Курській області.

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