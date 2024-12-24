Сили спеціальних операцій (ССО) показали нотатник знищеного північнокорейського бійця у Курській області. Останній вітав іншого солдата з днем народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування ССО Збройних сил України (ЗСУ).

У своєму нотатнику ліквідований військовий Гьонг Хонг Джонг пише про те, що покинув свою батьківщину й наразі перебуває на території Російської Федерації (РФ). Зокрема він привітав свого армійського товариша Сонг Джі Мьонга зі святом, побажавши йому здоров'я.

“Я покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року”, - йдеться у нотатку.

Ілюстративне фото: ССО показали нотатки бійця КНДР, якого ліквідували у Курській області (facebook.com/usofcom)

Як пише командування, це переший розшифрований запис з трофейного нотатника, але переклад інших продовжується.

Ситуація у Курській області

Раніше південнокорейська розвідка повідомляла про те, що Корейська Нардоно-Демократична Республіка (КНДР) планує відправити до Росії нових солдатів. У тому ж числі Пхеньян планує постачання додаткової техніки, включно з дронами-камікадзе.

Наприкінці жовтня Головне управління розвідки Міноборони України зазначало, що в Росію перекинули близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.