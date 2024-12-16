РФ залучає північнокорейських солдатів до боїв, приховуючи їхні втрати, - Зеленський

Російська Федерація почала використовувати солдатів Північної Кореї у боях у Курській області. Вони вже зазнали втрат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Вона стосувалася ситуації на фронті, зокрема в Донецькій області.

Також вони обговорили ситуацію в районах Курської операції. Сирський доповів про участь північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Президент зауважив, що вже є багато деталей і щодо знищення цих сил.

Адже, за попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Наразі Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці.

"На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина - це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", - сказав Зеленський.

Війська КНДР у Росії

Нещодавно стало відомо про участь північнокорейських військових у війні Росії проти України. За різними джерелами, у Росії перебувають від 10 до 12 тисяч військових із КНДР, включно з елітними підрозділами.

Їх було направлено для підтримки російських операцій, зокрема на фронті в районі Курської області, де Україна раніше провела успішну контратаку. Ці сили діють під виглядом російських військових, що свідчить про намагання Москви приховати реальну роль Пхеньяна в конфлікті. Таке залучення стало наслідком угоди про військову співпрацю, укладеної між Росією та Північною Кореєю у 2024 році