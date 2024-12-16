ua en ru
Пн, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ залучає північнокорейських солдатів до боїв, приховуючи їхні втрати, - Зеленський

Понеділок 16 грудня 2024 21:46
UA EN RU
РФ залучає північнокорейських солдатів до боїв, приховуючи їхні втрати, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація почала використовувати солдатів Північної Кореї у боях у Курській області. Вони вже зазнали втрат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Вона стосувалася ситуації на фронті, зокрема в Донецькій області.

Також вони обговорили ситуацію в районах Курської операції. Сирський доповів про участь північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Президент зауважив, що вже є багато деталей і щодо знищення цих сил.

Адже, за попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Наразі Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці.

"На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина - це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції", - сказав Зеленський.

Війська КНДР у Росії

Нещодавно стало відомо про участь північнокорейських військових у війні Росії проти України. За різними джерелами, у Росії перебувають від 10 до 12 тисяч військових із КНДР, включно з елітними підрозділами.

Їх було направлено для підтримки російських операцій, зокрема на фронті в районі Курської області, де Україна раніше провела успішну контратаку. Ці сили діють під виглядом російських військових, що свідчить про намагання Москви приховати реальну роль Пхеньяна в конфлікті. Таке залучення стало наслідком угоди про військову співпрацю, укладеної між Росією та Північною Кореєю у 2024 році

Також сьогодні представник Міноборони США генерал Патрік Райдер підтвердив, що серед солдатів КНДР, яких відправили в Курську область, є вбиті й поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація КНДР Північна Корея Курська область Війна в Україні
NEWS
Сирський ініціював перевірку 211 бригади через повідомлення про знущання над військовими
Сирський ініціював перевірку 211 бригади через повідомлення про знущання над військовими
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових