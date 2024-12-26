Війська КНДР у Курській області продовжують втрачати солдатів, - ГУР

Росія продовжує використовувати північнокорейських солдатів у бойових діях проти України. Війська КНДР у Курській області продовжують зазнавати втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки ( ГУР ) Міноборони України.

За даними ГУР, підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ у Курській області здійснюють підрозділи БПЛА РФ.

"Вранці 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції", - йдеться в повідомленні.

Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.

"На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води - через активні бойові дії логістика ускладнена", - додали в ГУР.

За даними розвідки, 20 грудня внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупченню противника в районі населеного пункту Новоівановка Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими.

Водночас 21 грудня росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством з метою заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій.

А 22 грудня внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР.

Війська КНДР

Нагадаємо, за словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 000 північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні.

Президент Володимир Зеленський повідомив 16 грудня, що до боїв у Курській області Росія почала залучати солдатів із КНДР.

За даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 північнокорейських військових, дислокованих на Росії, загинули, а ще 1000 дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.