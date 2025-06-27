ЗСУ взяли в полон ще одного китайця: що про нього відомо (відео)

Громадянин Китаю Ван Ву, який потрапив в український полон народився 25 серпня 2000 року. Воював у 102 полку 150 дивізії, та мав позивний "Шабля".

Повідомляється, що йому, як і більшості російських найманців, обіцяли роботу в тилу, але після підготовки разом з іншими фігурантами відео відразу кинули на передову під Торецьк.

Він заявляє, що шкодує, що підписав контракт з Міноборони РФ та сподівається повернутися додому і знову побачити сім'ю.

"Я дійсно розумію, що нас обдурили... Я вважаю, що підписання цього контракту - це ганебний вибір... Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють", - заявив полонений.

Проект "Хочу жить" наголосив, що, коли вони попереджають іноземців, що для росіян ті всього-на-всього витратний матеріал, то знають - про що говорять.

"Для росіян представники будь-якої іншої національності - люди другого сорту. Якщо вони не щадять своїх, навіщо вони будуть робити виняток для якихось азіатів або африканців?", - зауважили в проекті.

Вони також закликали уряди всіх країн, чиїх громадян РФ вербує для участі у війні, а також всю світову спільноту, докласти всіх можливих зусиль, щоб припинити цю злочинну практику.

"Українське МЗС закликало іноземців будь-яким способом уникати потрапляння до лав російської окупаційної армії, а в разі відправлення на фронт - звертатися до проекту "Хочу жити", - зазначили в проекті.