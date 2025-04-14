Що розповідають в Китаї про Україну: розповідь полоненого китайця

У Китай триває сильна пропаганда щодо успіхів Російської Федерації на фронті в Україні. Це може спонукати іноземців до участі у війні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів один з полонених під час прес-конференції з журналістами.

"У Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії. Можливо, це і спонукає людей довіряти Росії і брати участь в цих заходах", - розповів Чжанг Ренбо.

За його словами, до того, як потрапити в Україну, будь-яку інформацію, яку він знав про війну - це була інформація про перемоги Росії.

"Росія захопила те, захопила те - інформація подається саме так", - каже полонений.

Варто зауважити, що перед цим він розповів про те, що за китайськими мірками його сім'я була заможною.

"Проблем у нас не було, грошей вистачало ще зверху. Я спочатку поїхав до Росії подорожувати, а тоді вирішив заробити грошей. Але не очікував, що опинюся на війні", розповів він.

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Минулого тижня президент Володимир Зеленський показав відео з полоненими китайцями, яких захопили у полон бійці ЗСУ у Донецькій області.

Через це Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю, а Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Також РБК-Україна, з посиланням на джерела у спецслужбах, писало про те, що СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена. Згодом з'явились документи, які свідчать про те, що китайські військові масово воюють проти України зі сторони російської армії.