ВСУ взяли в плен еще одного китайца: что о нем известно (видео)

Гражданин Китая Ван Ву, который попал в украинский плен родился 25 августа 2000 года. Воевал в 102 полку 150 дивизии, и имел позывной "Сабля".

Сообщается, что ему, как и большинству российских наемников, обещали работу в тылу, но после подготовки вместе с другими фигурантами видео сразу бросили на передовую под Торецк.

Он заявляет, что жалеет, что подписал контракт с Минобороны РФ и надеется вернуться домой и снова увидеть семью.

"Я действительно понимаю, что нас обманули... Я считаю, что подписание этого контракта - это позорный выбор... Уверен, что другим китайцам важно знать, что их обманывают", - заявил пленный.

Проект "Хочу жить" подчеркнул, что, когда они предупреждают иностранцев, что для россиян те всего-навсего расходный материал, то знают - о чем говорят.

"Для россиян представители любой другой национальности - люди второго сорта. Если они не щадят своих, зачем они будут делать исключение для каких-то азиатов или африканцев?", - заметили в проекте.

Они также призвали правительства всех стран, чьих граждан РФ вербует для участия в войне, а также все мировое сообщество, приложить все возможные усилия, чтобы прекратить эту преступную практику.

"Украинский МИД призвал иностранцев любым способом избегать попадания в ряды российской оккупационной армии, а в случае отправки на фронт - обращаться к проекту "Хочу жить", - отметили в проекте.