Горлівка під контролем дронів ЗСУ: чому це важливо і як може вплинути на фронт

"Оператори ББпС "Спалах" 28-ї бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли - все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від позицій ЗСУ. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами.

Горлівка є одним із найбільших міст Донецької області, яке перебуває під російською окупацією ще з 2014 року.

Місто було захоплене проросійськими бойовиками навесні того року під час початку війни на Донбасі. Відтоді Горлівка перетворилася на один із ключових тилових центрів російських сил у регіоні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році місто стало важливим логістичним вузлом для окупаційної армії.

Через Горлівку росіяни перекидають техніку, боєприпаси та живу силу на різні напрямки фронту в Донецькій області.

Чому це важливо і як може вплинути на фронт

Аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук розповів РБК-Україна, що за інформацією безпосередньо підрозділів ЗСУ та Міноборони, Сили оборони розпочали кампанію з middle-strike-ударів по тимчасово окупованим територіям з травня цього року.

Зокрема, успішними результатами цієї кампанії є встановлення вогневого контролю над такими важливими логістичними шляхами, як траси між Ростовом та тимчасово окупованим Кримом, а також в заявах згадується також Луганщина.

Встановлення вогневого контролю над Горлівкою можна віднести до рамок цього проєкту.

"Зокрема, тут варто зауважити, що Горлівка є важливим транспортним вузлом для ворога на Костянтинівському напрямку. Також вона використовується росіянами для базування їхньої техніки та особового складу в місті", - зазначив експерт.

Відповідно, за його словами, встановлення вогневого контролю над містом обмежує логістичні можливості ворога з постачання боєприпасів, техніки особового складу, безпосередньо до лінії фронту та, зокрема, Костянтинівки як фортеці на цій ділянці.

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"Якщо подивитися на мапи, то можна побачити траси від Світлодаська до Бахмута, а також від Донецька до Берестка, котрими ворог, ймовірно, також організовує свою логістику та постачає особовий склад та техніку до цього напрямку", - додав Барчук.

Однак, якщо мова про ці дороги, то вони також контролюються Силами оборони. Можливо, не стільки критично, як Горлівка, однак також перебувають під ураженням українських дронів.

Відповідно, як зазначив експерт, логістика ворога до Костянтинівки сильно ускладнена, що може спричиняти затримки в наступальних діях та всіляко обмежувати ворога.