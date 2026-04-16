"Безпечного тилу не існує": Сили оборони паралізували логістику росіян навколо Донецька

Сили оборони встановили контроль над ворожою логістикою навколо Донецька. Всі військові цілі росіян там тепер будуть знищуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

Українські пілоти ударних дронів полюють на російську логістику в дальній операційній зоні. Безпілотники Сил оборони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.

"Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева - активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору", - сказано в заяві.

Зазначається, що окупанти ще не так давно відчували себе там у повній безпеці, але відтепер всі військові цілі, які будуть рухатись по дорогах навколо Донецька, будуть знищуватись.

"Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись - неможливо", - наголосили українські захисники.

Нагадаємо, зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Зазначимо, український уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволяє значно швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати новітні розробки для потреб Сил оборони.