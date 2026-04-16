"Безпечного тилу не існує": Сили оборони паралізували логістику росіян навколо Донецька

11:45 16.04.2026 Чт
2 хв
Техніка окупантів "під прицілом" у Зугресі, Горлівці та Донецькій кільцевій
aimg Валерій Ульяненко
"Безпечного тилу не існує": Сили оборони паралізували логістику росіян навколо Донецька Фото: українські військові контролюють тил російських окупантів (Getty Images)

Сили оборони встановили контроль над ворожою логістикою навколо Донецька. Всі військові цілі росіян там тепер будуть знищуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

Українські пілоти ударних дронів полюють на російську логістику в дальній операційній зоні. Безпілотники Сил оборони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.

"Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева - активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору", - сказано в заяві.

Зазначається, що окупанти ще не так давно відчували себе там у повній безпеці, але відтепер всі військові цілі, які будуть рухатись по дорогах навколо Донецька, будуть знищуватись.

"Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись - неможливо", - наголосили українські захисники.

Нагадаємо, зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Зазначимо, український уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволяє значно швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати новітні розробки для потреб Сил оборони.

Крім того, цього року Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів. Цей пакет безпілотників стане найбільшим, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.

РБК-Україна також писало, що українські захисники зуміли взяти під контроль позицію окупантів за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів без участі піхоти.

РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
