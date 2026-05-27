Україна запускає "логістичний локдаун" проти армії РФ

Міністерство оборони України разом з Генеральним штабом запускає окрему програму "Логістичний локдаун" для масштабування ударів по російському тилу на оперативній глибині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова .

Програма "Логістичний локдаун" передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування middle strike-ударів. Її завдання - посилити тиск на ворога в тилу і позбавити його можливості вести активні штурмові дії.

За даними Міноборони, ціна просування для російської армії зростає.

Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні - вже 179. Щомісяця Росія втрачає понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових.

За останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

"Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищується логістики росіян - то менше штурмових дій відбувається на ЛБЗ", - йдеться в заяві Федорова.

Одним із ключових факторів цієї зміни в Міноборони називають масштабування middle strike-спроможностей. За оцінкою відомства, після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним елементом технологічної переваги України на полі бою.

Два етапи фінансування

У межах першого етапу Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали - команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині.

Перші підрозділи вже отримали фінансування, прямі закупівлі почалися.

У межах другого етапу централізовано запускаються тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

За поясненням Міноборони, відкриті конкурси забезпечують швидкість і масштабування виробництва, конкуренцію між виробниками, мінімізацію корупційних ризиків та прозорість використання державних коштів.

За прогнозом відомства, результати централізованих закупівель стануть відчутними на фронті вже влітку.