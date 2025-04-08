ЗСУ збили найдорожчий російський дрон "Мерлін-ВР" на Лиманському напрямку (відео)
Збройні Сили України збили російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР" на Лиманському напрямку. Це найдорожчий російський безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Лиманському напрямку українські зенітники 63 бригади і артилеристи з 45 ОАБр знищили ворожий БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР".
За допомогою зусиль механізованої бригади та артилерійського підрозділу вдалося не тільки дістатися першими, але й зафіксувати рідкісні кадри збиття російського дрону.
"Мерлін-ВР"
Є одним із найдорожчих і найефективніших безпілотників російського виробництва, з вартістю понад 300 тисяч доларів. Цей експериментальний розвідувальний дрон здатен підніматися на висоту до 5 км, залишатися в повітрі до 10 годин і здійснювати польоти на відстань до 600 км.
Однак йому не судилося здійснити свою місію: українські військові зуміли перехопити його на висоті, знищивши за допомогою точних ударів.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що протягом минулої доби обстановка на фронті залишалася надзвичайно напруженою.
Загалом зафіксовано 159 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Російські війська продовжують активні штурмові дії, масово застосовуючи авіацію, артилерію, безпілотники та інші засоби ураження.
Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 1290 осіб.
Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 107 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.
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