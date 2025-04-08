Ударний безпілотник "Баба Яга" знищив позиції росіян у Харківській області

Українські воїни завдали влучних ударів по окупаційній армії у Харківській області. За допомогою дрона знищили більше десятка позицій росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

За інформацією ОСУВ, захисники вдарили по позиціях російських загарбників за допомогою важкого ударного безпілотника, відомого як "Баба Яга".

"Завдяки аеророзвідникам 4 прикордонного загону в складі Сил оборони на Харківському напрямку було виявлено і знищено ворожі позиції", - розповіли в угрупованні військ.

У результаті нічної роботи дронів ЗСУ було знищено одинадцять позицій ворога.

Державна прикордонна служба продемонструвала успішну роботу українських аеророзвідників на відео.

Що відомо про дрон "Баба Яга"

"Бабою Ягою" українські бійці прозвали великий безпілотник Vampir. Таке прізвисько БпЛА отримали через те, що працюють тільки вночі, скидаючи велику кількість боєприпасів.

БПЛА Vampire - українського виробництва. Його розробку розпочали влітку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У його арсеналі є спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни. Також активно використовується для дистанційного мінування та транспортування корисних вантажів.

За словами операторів дрона, цей безпілотник має хорошу точність, радіозв’язок і тепловізійну камеру. Завдяки великій вазі, він одночасно може скинути на ворожу техніку аж 4 боєприпаси, причому максимально прицільно.