ЗСУ влаштували окупантам вибухову ніч у Криму: уражено важливі об'єкти ворога

Сили оборони України уразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
"У рамках зниження можливостей протиповітряної оборони російського агресора у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму", - йдеться у повідомленні.
Також зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього (ТОТ АР Крим).
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Фото: Генштаб ЗСУ
Водночас встановлено, що в результаті ураження 10 березня радіолокаційного комплексу "Валдай" у районі Приморського (ТОТ АР Крим) підтверджено його значне пошкодження.
"Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів", - зазначили у Генштабі.
Також у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони зокрема уразили об’єкти військової логістики окупантів.
Так, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко (ТОТ Запорізької обл.), а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької обл.).
Крім того, вчора ЗСУ вдарили по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.
Нагадаємо, у ніч на 14 березня Сили оборони України уразили аеродром "Майкоп" у російській Республіці Адигея. Є влучання по об’єктах інфраструктури.
Тієї ж ночі ЗСУ завдали нових ударів по території Росії. Уразили нафтопереробний завод "Афіпський" та інфраструктуру порту "Кавказ".
Також підрозділи Сил спеціальних операцій уразили дронами пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що базувалися в окупованому Криму. Ворог готувався атакувати з них українські міста.
А 11 березня та в ніч на 12 березня Сили оборони завдали потужних ударів по військових об’єктах російських окупантів.
10 березня Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському Брянську.
Також раніше українські захисники завдали серії успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".
Крім того, ЗСУ знищили ракетами ATACMS і SCALP базу зберігання, підготовки та запуску БПЛА типу "Шахед" у районі Донецького аеропорту.