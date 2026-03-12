ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили пускову установку С-300 та ешелон з пальним росіян: що ще знищено

11:45 12.03.2026 Чт
2 хв
Останні два дні стали "дуже гарячими" для російських окупантів
aimg Валерій Ульяненко
ЗСУ уразили пускову установку С-300 та ешелон з пальним росіян: що ще знищено Ілюстративне фото: Сили оборони уразили низку військових об’єктах окупантів (Getty Images)

Вчора, 11 березня, та в ніч на сьогодні Сили оборони завдали потужних ударів по військових об’єктах російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Мінус "Бук-М1" і командний пункт: Україна завдала серію ударів по об'єктах РФ

В ніч на 12 березня було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.). Крім того, під ударом опинився командно-спостережний пункт підрозділу росіян поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.).

Також українські захисники завдали ударів по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.) та ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.). Прилетіло й по ворожому ешелону з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.).

Результати ударів Сил оборони 11 березня

Крім того, 11 березня Сили оборони уразили радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Також Генштаб повідомив, що в результаті удару по польовому артилерійському складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) знищено більш ніж 6000 боєприпасів різних номенклатур.

Удари по тилах росіян

Нагадаємо, українські захисники 8 березня і в ніч на 9 березня завдали серії успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".

Крім того, українські захисники знищили ракетами ATACMS і SCALP базу зберігання, підготовки та запуску БПЛА типу "Шахед" у районі Донецького аеропорту.

Окрім ліквідації стартового майданчика дронів-камікадзе, ЗСУ вразили пункт управління БПЛА на Луганщині та низку артилерійських позицій ворога на Донеччині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЗРК Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком