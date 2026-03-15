ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму: поражены важные объекты врага

"В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль" в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ

В то же время установлено, что в результате поражения 10 марта радиолокационного комплекса "Валдай" в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.

"Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его способности по контролю воздушного пространства и прикрытия других военных объектов", - отметили в Генштабе.

Также в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны в частности поразили объекты военной логистики оккупантов.

Так, зафиксировано поражение склада материально-технического обеспечения вблизи н.п. Осипенко (ВОТ Запорожской обл.), а также склада хранения БпЛА в районе Приморска (ВОТ Запорожской обл.).

Кроме того, вчера ВСУ ударили по районам сосредоточения живой силы оккупантов неподалеку Купянска Харьковской области, Шахматного, Удачного и Покровска в Донецкой области, а также в районе Петровки на ВОТ Херсонской области.