ЗСУ вийшли з Суджі, а Зеленський змінив начальника Генштабу: новини за вихідні

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника генерального штабу ЗСУ. Тим часом українські військові, ймовірно, вийшли з Суджі в Курській області.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу Збройних Сил України. З цієї посади був звільнений генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, якого призначили генеральним інспектором Міністерства оборони.

Натомість начальником Генерального штабу став генерал-майор Андрій Гнатов.

РБК-Україна у своєму матеріалі детально розписало, що відомо про Андрія Гнатова.

ЗСУ відступили з Суджі Курської області

На картах станом на ранок 16 березня можна помітити, що росіяни повернули контроль над містом Суджа або принаймні контролюють більшу його частину.

Крім того, The New York Times пише, що українські війська, ймовірно, відступили з майже всієї території Курської області Росії.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський визначився зі складом переговорної групи України

Президент Зеленський визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин з партнерами. Команду очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Детальніше про інших членів групи можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Засновнику Telegram дозволили виїхати з Франції

Засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили виїхати з Франції, попри його обмеження перед державою.

Дуров отримав дозвіл від влади на виїзд і залишив Францію на кілька тижнів. Повідомляється, що він вирушив до Дубая.

У Запоріжжі вантажівка влетіла в продуктовий магазин

У Запоріжжі вантажівка врізалася в продуктовий магазин, спричинивши руйнування фасаду будівлі. Внаслідок аварії постраждали кілька людей, яких госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, що й призвело до інциденту.

В США сказали, коли може відбутись розмова Трампа з Путіним

На запитання журналіста щодо термінів укладення угоди, зокрема, чи йдеться про тижні, чи можливо місяці, спецпосланець президента США Стів Віткофф відповів, що президент США Дональд Трамп використовує термін "тижні", а він не має наміру з ним сперечатися.

Водночас він зауважив, що розмова між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним очікується вже цього тижня.

Британія готова розгорнути 10 тисяч військових в Україні

Як пише The Times, прем'єр Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів "коаліції охочих" заявив, що Британія повідомила союзникам, що готова направити в Україну 10 тисяч військових.

Але, за словами співрозмовників видання, остаточна чисельність іноземного контингенту для України буде "точно перевищувати 10 тисяч людей", які готова відправити Британія.

Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав провину на суді

Вчора, 16 березня, Сергію Шалаєву, який є підозрюваним у вбивстві активіста Дем'яна Ганула обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Зауважимо, що, за даними джерел РБК-Україна, під час засідання щодо обрання запобіжного заходу Шалаєв визнав провину вбивстві активіста Демʼяна Ганула визнав провину на суді.

Російські війська атакували дронами автомобілі в Сумській області

У Сумській області російські окупанти вчора атакували безпілотниками автомобілі із цивільними, є поранені.

За даними обласної прокуратури Сумської області, 16 березня протягом дня російські війська атакували безпілотниками два транспортні засоби на території Сумського району.

Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що американський президент Дональд Трамп спробує переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення перемир'я Україною.

Однак, за його словами, якщо глава Кремля намагатиметься обдурити Трампа, він про це пошкодує.

Синоптики дали прогноз на третій робочий тиждень березня в Україні

Погодних сюрпризів від нового робочого тижня в Україні чекати не варто. Похолодання, яке зайшло 15 березня, продовжить тримати градус майже до кінця тижня.

Детальніше про прогноз погоди на кожен день, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.