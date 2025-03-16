ua en ru
Нд, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Російські війська атакували дронами автомобілі в Сумській області: поранені люди

Неділя 16 березня 2025 18:43
UA EN RU
Російські війська атакували дронами автомобілі в Сумській області: поранені люди Фото: російські війська атакували безпілотниками два транспортні засоби (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У Сумській області російські окупанти 16 березня атакували безпілотниками автомобілі із цивільними, є поранені. Розпочато слідство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

За даними обласної прокуратури, 16 березня протягом дня російські війська атакували безпілотниками два транспортні засоби на території Сумського району.

"У Миропільській громаді FPV-дрон влучив у транспортний засіб, який розвозив хліб. 48-річна пасажирка отримала поранення", - заявили в прокуратурі.

Також безпілотник атакував легковий автомобіль у Білопільській громаді, поранено 31-річного водія.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури досудове розслідування проводиться за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація у Сумській області

Як розповіли у ДПСУ, російська армія змінила тактику використання техніки на кордоні з Сумською областю та перейшла до малих штурмових груп. Окупанти намагаються просунутись вглиб території України та розширити зону бойових дій.

Також у мережі ширилася інформація про нібито масовий прорив військ РФ на кордоні Сумської області. Однак у ЗСУ спростували ці чутки та повідомили, що ситуація залишається під контролем.

Учора в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) повідомили, що росіяни готуються до більш активних дій в прикордонні і накопичують сили для удару по Сумській області. Однак керівник ЦПД Андрій Коваленко підкреслив, що "не треба плутати це з наступом на Суми".

Разом з тим у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію з восьми населених пунктів. На засіданні Ради оборони Сумської області ухвалили рішення щодо евакуації населення з Юнаківської та Миропільської громад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Атака дронів
NEWS
В США сказали, коли може відбутись розмова Трампа з Путіним
В США сказали, коли може відбутись розмова Трампа з Путіним
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія