Російські війська атакували дронами автомобілі в Сумській області: поранені люди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області .

За даними обласної прокуратури, 16 березня протягом дня російські війська атакували безпілотниками два транспортні засоби на території Сумського району.

"У Миропільській громаді FPV-дрон влучив у транспортний засіб, який розвозив хліб. 48-річна пасажирка отримала поранення", - заявили в прокуратурі.

Також безпілотник атакував легковий автомобіль у Білопільській громаді, поранено 31-річного водія.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури досудове розслідування проводиться за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація у Сумській області

Як розповіли у ДПСУ, російська армія змінила тактику використання техніки на кордоні з Сумською областю та перейшла до малих штурмових груп. Окупанти намагаються просунутись вглиб території України та розширити зону бойових дій.

Також у мережі ширилася інформація про нібито масовий прорив військ РФ на кордоні Сумської області. Однак у ЗСУ спростували ці чутки та повідомили, що ситуація залишається під контролем.

Учора в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) повідомили, що росіяни готуються до більш активних дій в прикордонні і накопичують сили для удару по Сумській області. Однак керівник ЦПД Андрій Коваленко підкреслив, що "не треба плутати це з наступом на Суми".