ВСУ вышли из Суджи, а Зеленский сменил начальника Генштаба: новости за выходные

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника генерального штаба ВСУ. Тем временем украинские военные, вероятно, вышли из Суджи в Курской области.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. С этой должности был уволен генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, которого назначили генеральным инспектором Министерства обороны.

Взамен начальником Генерального штаба стал генерал-майор Андрей Гнатов.

РБК-Украина в своем материале подробно расписало, что известно об Андрее Гнатове.

ВСУ отступили из Суджи Курской области

На картах по состоянию на утро 16 марта можно заметить, что россияне вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть.

Кроме того, The New York Times пишет, что украинские войска, вероятно, отступили с почти всей территории Курской области России.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский определился с составом переговорной группы Украины

Президент Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров с партнерами. Команду возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Подробнее о других членах группы можно узнать в материале РБК-Украина.

Основателю Telegram разрешили выехать из Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили выехать из Франции, несмотря на его ограничения перед государством.

Дуров получил разрешение от властей на выезд и покинул Францию на несколько недель. Сообщается, что он отправился в Дубай.

В Запорожье грузовик влетел в продуктовый магазин

В Запорожье грузовик врезался в продуктовый магазин, вызвав разрушение фасада здания. В результате аварии пострадали несколько человек, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, что и привело к инциденту.

В США сказали, когда может состояться разговор Трампа с Путиным

На вопрос журналиста о сроках заключения соглашения, в частности, идет ли речь о неделях, или возможно месяцах, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ответил, что президент США Дональд Трамп использует термин "недели", а он не намерен с ним спорить.

В то же время он отметил, что разговор между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным ожидается уже на этой неделе.

Великобритания готова развернуть 10 тысяч военных в Украине

Как пишет The Times, премьер Британии Кир Стармер на встрече лидеров "коалиции желающих" заявил, что Великобритания сообщила союзникам, что готова направить в Украину 10 тысяч военных.

Но, по словам собеседников издания, окончательная численность иностранного контингента для Украины будет "точно превышать 10 тысяч человек", которые готова отправить Британия.

Подозреваемый в убийстве Ганула признал вину на суде

Вчера, 16 марта, Сергею Шалаеву, который является подозреваемым в убийстве активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

Заметим, что, по данным источников РБК-Украина, во время заседания по избранию меры пресечения Шалаев признал вину в убийстве активиста Демьяна Ганула признал вину на суде.

Российские войска атаковали дронами автомобили в Сумской области

В Сумской области российские оккупанты вчера атаковали беспилотниками автомобили с гражданскими, есть раненые.

По данным областной прокуратуры Сумской области, 16 марта в течение дня российские войска атаковали беспилотниками два транспортных средства на территории Сумского района.

Если Путин играет с Трампом, он об этом пожалеет

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американский президент Дональд Трамп попытается убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для достижения перемирия Украиной.

Однако, по его словам, если глава Кремля будет пытаться обмануть Трампа, он об этом пожалеет.

Синоптики дали прогноз на третью рабочую неделю марта в Украине

Погодных сюрпризов от новой рабочей недели в Украине ждать не стоит. Похолодание, которое зашло 15 марта, продолжит держать градус почти до конца недели.

Подробнее о прогнозе погоды на каждый день, можно узнать в материале РБК-Украина.