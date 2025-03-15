Засновнику Telegram Дурову дозволили виїхати з Франції, - AFP

Засновнику застосунку Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово виїхати з Франції. Є інформація, що він вирушив до Дубая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Співрозмовник агентства заявив, що Дуров виїхав за дозволом влади. Ще одне з джерел повідомило, що слідчий суддя дозволив бізнесмену покинути Францію "на кілька тижнів".

Одне з анонімних джерел AFP повідомило, що Дуров вирушив до Дубая.

Представник Telegram відмовився від коментарів, заявивши, що компанія виступить з заявою пізніше.