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Зеленський визначився зі складом переговорної групи України

Київ, Субота 15 березня 2025 15:44
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Зеленський визначився зі складом переговорної групи України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин з партнерами. Команду очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента.

Зеленський розпорядився утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру. До складу переговорної групи увійшли:

  • Андрій Єрмак - керівник Офісу президента, глава делегації;
  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;
  • Рустем Умєров - міністр оборони;
  • Павло Паліса - заступник керівника Офісу президента.

Таким складом Україна була представлена на переговорах з делегацією США у Саудівській Аравії 11 березня.

Переговори у Саудівській Аравії

Цього тижня, 11 березня, у Саудівській Аравії зустрілися делегації України та США. Це сталося після перепалки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.

Переговори пройшли у Джидді і тривали вісім годин. За результатами переговорів США негайно відновили постачання військової допомоги Україні, а також обмін розвідувальними даними.

Крім того, США запропонували оголосити 30-денне всеосяжне перемир'я. Україна погодилася на це. До цього президент Володимир Зеленський озвучував пропозицію про режим тиші у повітрі та на воді.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито погоджується на пропозицію США, але додав, що буцімто Україна використає цей час на переозброєння. Для обговорення пропозиції спецпредставник президента США Стів Віткофф їздив до Москви, але не отримав однозначної відповіді від Путіна.

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Володимир Зеленський Андрій Єрмак Рустем Умєров Андрій Сибіга Мирні переговори
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