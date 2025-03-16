Синоптики дали прогноз на третій робочий тиждень березня в Україні

Погодних сюрпризів від нового робочого тижня в Україні чекати не варто. Похолодання, яке зайшло 15 березня, продовжить тримати градус майже до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 17 березня

У понеділок, 17 березня, в Україні буде холодно і дощитиме. Причому в частині областей до дощів додасться і сніг.

Сніг із дощами ймовірні в західних областях із переходом на Житомирську, Вінницьку, Черкаську, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську області та Київ. На решті частини України пройдуть дощі, сухо не буде ніде.

Уночі температура мінімально опуститься до -4 градусів - у західних і північних областях. Найтепліше вночі буде на півдні - у Херсонській області та в Криму, до +8.

Вдень, хоча морозу і не буде, наприклад, у західних областях температура не підніметься вище +4 градусів. Найтепліше вдень знову буде в південних регіонах, а максимально тепло буде в Криму, до +12.

У Києві ймовірний сніг із дощем, уночі температура опуститься до -3, а вдень підніметься не вище +4.



Погода в Україні 17 березня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 18 березня

У вівторок, 18 березня, похолодає ще більше. Зокрема, вночі на Волині та в Рівненській області буде максимально холодно, до -7 градусів. Це при тому, що будуть регіони, де вночі все ж збережеться плюсова температура, хоч і невелика.

Радує, що опадів - ні у вигляді снігу, ні у вигляді дощу - не буде. Найтепліше вночі буде на півдні та в Запорізькій області, до +2. Вдень теж буде холодно, але "мінусів" не буде. Найтепліше вдень буде знову в Херсонській області та в Криму, до +6.

У Києві без опадів, вночі до -5, вдень до +4.

Погода в Україні 18 березня (meteo.gov.ua)

Середа, 19 березня

У середу, 19 березня, почне в Україні теплішати, опади все також не спостерігатимуться.

Вночі в усіх регіонах, навіть на півдні, буде морозно. Найхолодніше вночі буде в Києві та в Київській, Луганській областях, до -6 градусів. Найтепліше вночі буде в Криму, в межах -1...+1 градусів.

Вдень прогріється більше. Найтепліше, до +8 градусів, буде:

на Закарпатті, у Києві та області;

у всіх південних областях;

у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

У Києві без снігу та дощу, вночі буде в межах -4...-6, вдень +6...+8 градусів.

Погода в Україні 19 березня (meteo.gov.ua)

Четвер, 20 березня

Четвер, 20 березня, буде теплішим за середу, 19 березня. Водночас уночі ймовірна мінусова температура. Найхолодніше буде в усіх західних регіонах, до -4 градусів, найтепліше вночі буде на півдні, у межах -1...+1 градусів.

Удень значно потеплішає. До +11 градусів температура підніметься:

на півдні та в Запорізькій області;

у Донецькій та Луганській областях.

Опадів 20 березня не буде, місцями навіть очікується сонячна погода. У Києві вночі термометри покажуть +1...-1 градусів, а вдень - +6...+8.

Погода в Україні 20 березня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 21 березня

У п'ятницю, 21 березня, в Україні потеплішає ще більше. Максимально температура підніметься до +14 градусів, у Чернівецькій області, на Прикарпатті та Закарпатті.

Удень тепло буде в більшості регіонів, найхолодніше буде в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, до +8. Важливо й те, що жодних опадів 21 березня в Україні не передбачається.

Уночі, щоправда, ймовірний невеликий мороз, максимально до -3 градусів - у Сумській, Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. Вночі найтепліше буде в Одеській області, до +2.

У Києві 21 березня без опадів, уночі 0...-2, удень +10...+12 градусів.



Погода в Україні 21 березня (meteo.gov.ua)