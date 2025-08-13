ЗСУ не вийдуть з Донбасу в обмін на перемир'я: Зеленський пояснив позицію

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін, за даними ЗМІ, запропонував президенту США Дональду Трампу влаштувати припинення вогню в Україні. Але Кремль висунув умову - українські війська повинні віддати Росії усі території Донбасу, які контролюють.

У відповідь на це Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, оскільки поступки росіянам без гарантій безпеки призведуть тільки до швидкого початку третьої війни.

Територіальні питання

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією. Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде.

Російський режим 13 серпня повторив ультиматум, який Кремль постійно намагається висувати Україні. Серед іншого в ньому йдеться про виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей - регіонів, яку Росія записала у свою так звану "конституцію".

В Україні вже неодноразово заявляли, що віддавати росіянам будь-яку територію та визнавати її юридично російською не планують. Ці питання навіть не обговорюються.