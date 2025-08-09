Путін запропонував обмежене перемир'я з Україною перед зустріччю з Трампом, - Economist
Глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.
При цьому The Economist пише, що позиції України, Росії та США, як і раніше, сильно різняться, і існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна.
Також видання пише, що форму мирної угоди, над якою працюють три країни, складно визначити.
"Судячи з усього, існує кілька нових текстів, які перекривають один одного і які джерела описують як паралельні роботи", - ідеться в публікації.
Крім того, The Economist описало подробиці зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і Путіна.
Під час тригодинної бесіди Віткофф запропонував Путіну як пряник реінтеграцію Росії у світову економіку, включно зі скасуванням санкцій і зняттям обмежень на торгівлю вуглеводнями.
У цей момент, як вважають, Путін сам запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей.
Зустріч Трампа з Путіним і "мир" в Україні
Нагадаємо, цієї ночі президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці в нього буде зустріч із Путіним. Як відомо, серед обговорюваних тем буде війна в Україні та питання її завершення.
Буквально за кілька годин до анонсу він заявив журналістам, що між Україною і РФ можливий "обмін територіями".
Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін під час зустрічі з Віткоффом дав згоду закінчити війну за умови, якщо Україна виведе війська з Донбасу.
Однак за інформацією Bild ситуація ще гірша. Віткофф неправильно зрозумів Путіна, трактувавши, що Росія готова вийти із Запорізької та Херсонської областей, проте йшлося про вихід ЗСУ.
За даними WSJ, Путін під час зустрічі з Трампом може виступити з ультиматумом щодо України, який включатиме визнання окупованих територій в обмін на виведення військ з інших районів. А у випадку, якщо Україна і Європа відкинуть план, не виключено, що Трамп звинуватить Київ у продовженні війни.
До слова, європейські країни разом з Україною вже презентували свій план щодо врегулювання війни перед зустріччю Путіна і Трампа. Він відхиляє пропозицію РФ про зупинку вогню в обмін на вихід із Донецької області, і має трохи інший формат. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.