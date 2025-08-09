Путін запропонував обмежене перемир'я з Україною перед зустріччю з Трампом, - Economist

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

При цьому The Economist пише, що позиції України, Росії та США, як і раніше, сильно різняться, і існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна.

Також видання пише, що форму мирної угоди, над якою працюють три країни, складно визначити.

"Судячи з усього, існує кілька нових текстів, які перекривають один одного і які джерела описують як паралельні роботи", - ідеться в публікації.

Крім того, The Economist описало подробиці зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і Путіна.

Під час тригодинної бесіди Віткофф запропонував Путіну як пряник реінтеграцію Росії у світову економіку, включно зі скасуванням санкцій і зняттям обмежень на торгівлю вуглеводнями.

У цей момент, як вважають, Путін сам запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей.